В команде Уиттакера после срыва боя с Костой потребовали реванша с Адесаньей

16 марта стало известно, что поединок экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера с экс-претендентом на титул Пауло Костой сорвался. Их встреча должна была возглавить турнир UFC Fight Night 188 17 апреля, но из-за болезни Коста вынужден был отказаться от встречи.

После этого в команде Уиттакера потребовали реванш с чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей, сообщает BJ Penn.

Исраэль и Роберт впервые встретились в октябре 2019 года. Тогда новозеландец нигерийского происхождения нокаутировал Уиттакера во втором раунде и сменил временный чемпионский пояс на полноценный.

Уиттакер с тех пор провёл два поединка, победив Даррена Тилла и Джареда Каннонье. Что касается Адесаньи, то не так давно он экспериментировал с весом и попробовал завоевать пояс в полутяжёлом весе. В итоге Исраэль проиграл Яну Блаховичу, в следующем бою он планирует защищать титул в среднем дивизионе.