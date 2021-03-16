В команде Уиттакера после срыва боя с Костой потребовали реванша с Адесаньей

16 марта стало известно, что поединок экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера с экс-претендентом на титул Пауло Костой сорвался. Их встреча должна была возглавить турнир UFC Fight Night 188 17 апреля, но из-за болезни Коста вынужден был отказаться от встречи.
После этого в команде Уиттакера потребовали реванш с чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей, сообщает BJ Penn.
Исраэль и Роберт впервые встретились в октябре 2019 года. Тогда новозеландец нигерийского происхождения нокаутировал Уиттакера во втором раунде и сменил временный чемпионский пояс на полноценный.
Уиттакер с тех пор провёл два поединка, победив Даррена Тилла и Джареда Каннонье. Что касается Адесаньи, то не так давно он экспериментировал с весом и попробовал завоевать пояс в полутяжёлом весе. В итоге Исраэль проиграл Яну Блаховичу, в следующем бою он планирует защищать титул в среднем дивизионе.
- 16 марта 2021
-
18:12
-
17:14
-
16:02
-
15:04
-
14:00
-
13:01
-
12:00
-
10:31
-
10:14
-
10:02
-
09:31
-
09:00
-
08:46
-
07:41
- 15 марта 2021
-
23:31
-
23:05
-
20:05
-
19:38
-
19:05
-
18:11
-
15:19
-
15:15
-
15:01
-
13:52
-
11:59
-
11:52
-
11:01
-
10:02
-
09:00
-
00:20
- 14 марта 2021
-
23:36
-
22:31
-
21:47
-
20:16
-
19:34