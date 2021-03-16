Валуев: с абсолютным пониманием отнесусь к блокировке «Твиттера»

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал ситуацию с замедлением работы «Твиттера». По его словам, в случае если администрация социальной сети продолжит нарушать законодательство РФ, он с пониманием отнесётся к полной блокировке ресурса.

«Твиттер» действительно не выполняет условия по отношению к российским законам. Мотивировка блокировки — распространение запрещённой информации, призывы к различным несанкционированным акциям, которыми сеть отметилась в последнее время. Или блокировка известных людей под надуманными предлогами с политической подоплёкой.



Опасность «Твиттера» точно такая же, как и у других социальных сетей, разница только в их направленности. Тем более, эта сеть отмирает как монстр, она не столь интересна, и там находится по большей степени аудитория политического плана. С точки зрения функционирования для молодёжи это незнакомая соцсеть, на мой взгляд. Но для всех правила одинаковые, не важно, какое название у соцсети. Не выполняет требования Роскомнадзора, значит, на него государство начинает искать управу.



Да, я пользуюсь этой платформой, но все мои страницы — это всего лишь отображение моей публичной деятельности. Будучи простым человеком, я бы использовал обычный телефонный мессенджер и не стал бы выставлять всякие фотографии. Мне бы это было не нужно, потому что я знаю цену этой известности. Но мне, как публичному человеку, политику, телеведущему, она нужна. Если моим подписчикам из «Твиттера» я буду очень нужен, они меня найдут.



В общем, если какая угодно социальная сеть будет идти по пути невыполнения российского закона, то я с абсолютным пониманием отнесусь к её блокировке. Но не скажу, что это как-то моментально исправит ситуацию. Это повлечёт за собой организацию нового рупора информации. Аудитория будет куда-то плавно перетекать, если «Твиттер» будет заблокирован в России. Вот в Китае, например, создали свои платформы и сделали это вполне безболезненно для людей. В России тоже такое возможно, потому что предложения порождают спрос. Но пока что это всё просто громкий звон», — приводит слова Валуева Sport24.