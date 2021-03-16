Лебзяк ответил Шлеменко, выступающему за запрет абортов

Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк отреагировал на инициативу экс-чемпиона Bellator, известного бойца ММА Александра Шлеменко, который выступает за запрет абортов.

«Можем ли мы считаться великой страной, если занимаем первое место по количеству абортов? Мы и так великие. Ну делаем мы эти аборты, делаем. Мы великая страна. Мне тяжело рассуждать на эту тему, потому что я не женщина. Если бы не было абортов, что бы было? Мне очень неприятно, когда женщина отдаёт ребёнка или убивает его. Тогда уж лучше аборт сделать. Эти детские дома, которые заполнены детьми…



Мы должны уважать друг друга, уважать старших. Если молодой сидит в автобусе и не уступает место, это тоже некрасиво. Если бы я такое увидел, поправил бы. Это всё накладывается, накладывается, накладывается. Это должно и с экранов телевизоров звучать, и среди людей обсуждаться. Нужно говорить: это хорошо, а это плохо. Для меня самое страшное — это молчание порядочных людей на негативные вещи.



Я всегда говорю своим спортсменам: «Ребята, с алкоголем и наркотиками два выхода — тюрьма или смерть. Третьего не дано. А в спорте это и здоровый образ жизни, и возможность посмотреть мир, узнать новых друзей и многое другое. Занимайтесь спортом. Алкоголь и наркотики — это минутная слабость. Надо всё делать со здравым умом, а не в тумане», — сказал Лебзяк в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.