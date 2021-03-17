Лебзяк — о работе за рубежом: в России меня изживали, я получал 55 тысяч рублей

Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк отреагировал на критику ряда функционеров, которые упрекают отечественных специалистов за работу за границей. Лебзяк, в частности, имеет опыт работы с командами Туркменистана и Китая.

«Нужно смотреть конкретные ситуации. Я уехал, потому что мне надо было кормить семью. Когда я был спортсменом, это один вопрос. Когда был тренером и меня начали изживать, и получал я 55 тысяч рублей, а кто-то 1,2 млн рублей, ни за что не отвечая… Когда идёт деградация… Тех же врачей взять, военнослужащих в те ещё годы, когда был развал. Что людям делать? Поэтому я поехал.



Есть такое выражение: долги отдают только трусы. Ну и вот я «трус». Мне люди помогли. Понятно, что они могут ещё подождать, но я сам не могу ждать. Я поехал, заработал деньги и отдал людям. Для меня это важно. Если я здесь не нужен, а нужен там, то почему нет? Давайте посмотрим, когда ты будешь не нужен здесь, как ты отнесёшься к этому. Когда у тебя всё хорошо, ты можешь говорить что угодно. А когда тебя везде нагинают, то извини меня», — сказал Лебзяк в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.