Поветкин — о Марко Хуке: обезьяна, вести себя не умеет

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин признался, что один из бывших соперников его сильно раздражал. Речь идёт о бывшем чемпионе мира в первом тяжёлом весе Марко Хуке. Немец боснийского происхождения в 2012 году поднялся в супертяжёлый вес ради встречи с россиянином и уступил ему лишь раздельным решением судей.

«У меня не получается боксировать, когда меня выводят из себя. Есть такой боксёр Марко Хук. Такой парень… Можно сказать, что он у меня вызывает злость и ненависть. Это плохо. Когда я с ним боксировал, у меня многое не получилось.

Если бы он ударил меня на пресс-конференции или взвешивании, то я ударил бы в ответ, даже не задумываясь. Даже не успел бы задуматься. Пресс-конференции — это шоу, кто-то рожи строит. Я нормально и спокойно к этому отношусь.

Чем раздражал Хук? Обезьяна, себя вести не умеет. Чем раздражал? Своими выходками, своими поступками, высказываниями, бывает такое», — приводит слова Поветкина издание «Известия».