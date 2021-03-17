Гастелум заменит Косту в бою против Уиттакера

У экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера появился новый соперник в лице Келвина Гастелума, согласившегося заменить выбывшего бразильца Пауло Косту. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.
Поединок Уиттакера и Гастелума возглавит турнир промоушена, запланированный на 17 апреля в Лас-Вегасе (Невада, США).
Гастелум с Уиттакером должны были провести поединок в январе 2019 года, однако в день боя Роберта госпитализировали из-за обострения грыжи.
В феврале Гастелум прервал серию из трёх поражений, одержав победу над Йеном Хейнишем. После перехода в средний вес в 2016 году Келвин сделал рекорд в четыре победы при четырёх поражениях. У Уиттакера две победы подряд – против Даррена Тилла и Джареда Каннонье. Ранее, в октябре 2019 года он потерял чемпионский титул, проиграв техническим нокаутом Исраэлю Адесанье.
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