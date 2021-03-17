Исмаилов: я буду бить Минеева на улице. Он оскорблял меня

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что намерен выяснить отношения с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым не только в октагоне, но и за его пределами.
«Я же сказал: в сентябре будет бой. Почему меня никто не слышит? В конце сентября мы станем драться. Когда у нас пройдёт спортивное противостояние, я его буду бить на улице. Я выиграю у него в бою, а потом, где бы я его ни увидел, я его буду бить. А возможно, даже найду возможность подловить его, чтобы побить.
Это не закончится для него данным противостоянием. Пока у нас не закрыт личный вопрос, я это так не оставлю. Почему? Потому что он затронул меня, задел меня. Он оскорблял меня. Я такое не оставляю.
Я говорю это сейчас для всех, чтобы потом это не стало новостью. Мага сейчас говорит всем, что это не закончится спортом. Почему? Потому что так нельзя себя вести», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Usachev TV.
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