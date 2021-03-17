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Поветкин ответил на вопрос о боях с Усиком и Гассиевым

Поветкин ответил на вопрос о боях с Усиком и Гассиевым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, ответил на вопрос, возможны ли его поединки с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом по версиям WBA и IBF Муратом Гассиевым.

«Вряд ли. Много с кем есть боксировать. Я не рвусь к таким боям.

Если, конечно, скажут «давай», дадут хорошие деньги, то придётся боксировать. А так я не стремлюсь», — приводят слова Поветкина «Известия».

Напомним, 27 марта Александр Поветкин проведёт матч-реванш с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

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