Поветкин ответил на вопрос о боях с Усиком и Гассиевым
Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, ответил на вопрос, возможны ли его поединки с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом по версиям WBA и IBF Муратом Гассиевым.
«Вряд ли. Много с кем есть боксировать. Я не рвусь к таким боям.
Если, конечно, скажут «давай», дадут хорошие деньги, то придётся боксировать. А так я не стремлюсь», — приводят слова Поветкина «Известия».
Напомним, 27 марта Александр Поветкин проведёт матч-реванш с британским тяжеловесом Диллианом Уайтом. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
05:25
-
01:56
-
00:48
-
00:43
-
00:31
-
00:12
- 16 марта 2021
-
23:15
-
23:11
-
22:22
-
22:18
-
21:24
-
21:20
-
20:15
-
19:47
-
18:12
-
17:14
-
16:02
-
15:04
-
14:00
-
13:01
-
12:00
-
10:31
-
10:14
-
10:02
-
09:31
-
09:00
-
08:46
-
07:41
- 15 марта 2021
-
23:31
-
23:05
-
20:05
-
19:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам