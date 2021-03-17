Бетербиев рассказал, как Ковалёв отказался от боя с ним

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, что предлагал провести поединок бывшему обладателю пояса WBO Сергею Ковалёву, но тот отказался.

«Если бы Ковалёв был чемпионом, то я бы предложил ему бой. А вообще, когда мы с Гвоздиком организовывали поединок, мои менеджеры предложили подраться им обоим, потому что у них один менеджер. Сначала они оба отказались, а я уехал на сборы, но потом команда Гвоздика вышла на связь», — рассказал Бетербиев на пресс-конференции.

Бой Бетербиев — Гвоздик состоялся в октябре 2019 года. Россиянин победил украинца техническим нокаутом в десятом раунде. Всего на его счету 15 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед. У Ковалёва 34 победы, четыре поражения и одна ничья.