Хабиб Нурмагомедов показал фото с бывшим генеральным директором UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображён он и бывший генеральный директор промоушена Лоренцо Фертитта.

«Приятно было увидеться, Лоренцо. Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») отправь мне локацию», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.