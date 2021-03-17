Даррен Тилл назвал лучшего грэпплера. Это не Нурмагомедов
Бывший претендент на пояс UFC в полусредней весовой категории британец Даррен Тилл рассказал, кто, по его мнению, является лучшим грэпплером промоушена. По мнению Тилла, этого звания достоин не чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, а другой легковес Ислам Махачев, который входит в его команду.
«Ислам — наверное, лучший грэпплер. Господи, это давление сверху… Он даже не бьёт, а просто задавливает тебя. Просто посмотрите, как он работает плечами и бёдрами и перекладывает вес своего тела из одной стороны на другую. Честно говоря, это выглядит просто феноменально», — приводит слова Тилла Bloody Elbow.
Напомним, ранее в марте Махачев победил американца Дрю Добера, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
16:04
-
15:00
-
14:02
-
13:04
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
05:25
-
01:56
-
00:48
-
00:43
-
00:31
-
00:12
- 16 марта 2021
-
23:15
-
23:11
-
22:22
-
22:18
-
21:24
-
21:20
-
20:15
-
19:47
-
18:12
-
17:14
-
16:02
-
15:04
-
14:00
-
13:01
-
12:00
-
10:31
-
10:14
-
10:02
-
09:31
-
09:00
-
08:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам