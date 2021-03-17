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Даррен Тилл назвал лучшего грэпплера. Это не Нурмагомедов

Даррен Тилл назвал лучшего грэпплера. Это не Нурмагомедов
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на пояс UFC в полусредней весовой категории британец Даррен Тилл рассказал, кто, по его мнению, является лучшим грэпплером промоушена. По мнению Тилла, этого звания достоин не чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, а другой легковес Ислам Махачев, который входит в его команду.

«Ислам — наверное, лучший грэпплер. Господи, это давление сверху… Он даже не бьёт, а просто задавливает тебя. Просто посмотрите, как он работает плечами и бёдрами и перекладывает вес своего тела из одной стороны на другую. Честно говоря, это выглядит просто феноменально», — приводит слова Тилла Bloody Elbow.

Напомним, ранее в марте Махачев победил американца Дрю Добера, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.

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