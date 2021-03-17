А. Емельяненко: зачем Джиган лезет на ринг?

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал об ожиданиях от возможного боксёрского поединка с известным рэпером Джиганом. Напомним, стороны договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он состоится.
«Джиган? Зачем он лезет на ринг? Вроде как кикбоксёр, когда-то. Я сомневаюсь, что за столь короткий срок он сможет набрать форму и достойно противостоять мне в ринге. Для меня загадка, зачем он пошёл на это.
Меня постоянно вызывают на ринг. Все хотят со мной подраться. Все хотят меня побить», — рассказал А. Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».
Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.
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