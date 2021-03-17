Daily Mail: Нурмагомедов намекнул на возвращение, сфотографировавшись с бывшим боссом UFC

Британское издание Daily Mail отреагировало на пост чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Нурмагомедов опубликовал фото с бывшим генеральным директором UFC Лоренцо Фертиттой и тегнул главу организации Дану Уайта, написав: «Пришли мне локацию».

«Нурмагомедова давно связывают с возвращением в UFC. Фаны надеются, что перспектива добыть 30-ю победу подтолкнёт его к впечатляющему возвращению.

Нурмагомедов вселил в фанатов надежду на то, что он, возможно, подумывает о возвращении, после того как поделился фотографией с бывшим боссом UFC Фертиттой.

Уайт не теряет надежды, что ему удастся убедить Нурмагомедова вернуться в октагон. Босс UFC отказался лишить его пояса в лёгком весе, несмотря на то, что скоро пойдёт шестой месяц, как он завершил карьеру», — отмечается в материале издания.