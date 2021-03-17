«Скажи спасибо, трусливая сучка». Ян и Стерлинг устроили перепалку в «Твиттере»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и российский боец Пётр Ян устроили перепалку в «Твиттере».
Первым выпад в сторону оппонента сделал Стерлинг, обратившись к Яну: «Эй, ты и твоя команда ещё не выучили правила?».
«Скажи спасибо, трусливая сучка», — ответил Ян.
«Спасибо, что ты грязный придурок. Я предпочитаю думать головой», — продолжил Стерлинг.
«Продолжай строить из себя жертву. Самый нежный боец в UFC», — написал Ян.
«Строить жертву? Бро, не может быть, что ты настолько тупой. Я могу выбить всё дерьмо из такого труса, как ты, грязный ублюдок», — отреагировал Стерлинг.
«В этот раз не забудь взять в октагон свои яйца», — ответил Ян.
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Стерлинг на турнире UFC 259 встретился с Яном. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. В результате пояс чемпиона достался Стерлингу. К моменту остановки схватки по очкам лидировал Пётр Ян. В UFC заявили, что организуют реванш Стерлинга с Яном.
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