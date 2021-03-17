Чендлер верит, что сможет заставить Хабиба вернуться в UFC

Экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер верит, что сможет заставить Хабиба Нурмагомедова вернуться в UFC, если выиграет титул.

«Думаю, у него остались незавершённые дела. Наверное, 29-0 — недостаточно для него. Он хочет 30-0, но это должен быть правильный выбор. Это по-настоящему интересный момент. Он уже победил Джастина Гэтжи, Конора Макгрегора, Дастина Порье. Он победил всех из топ-5, кроме меня и Чарльза Оливейры.



Я должен выиграть титул, может быть, один раз защитить его, показать, что я могу нокаутировать людей, что я хорош в грэпплинге, что могу бороться с лучшими. Возможно, существование такого совершенного бойца сможет привлечь Хабиба, и он попытается побороться за 30-0. Но у меня есть подозрение, что это приведёт к 29-1.



Мне потребуется некоторое время. Поставьте передо мной ещё несколько человек, я нокаутирую их всех и продолжу вызывать его», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.