Форман: не могу представить, что Джошуа победит Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Джордж Форман поделился ожиданиями от поединков действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Тайсон Фьюри… Чтобы победить этого парня, ты должен отдать всё, что у тебя есть. Буду честен — не могу представить, что Джошуа его победит. Но я уверен, что купил бы билет, чтобы увидеть, что произойдёт. Это противостояние мне очень любопытно», — приводит слова Формана BoxingScene со ссылкой на IFL TV.
Напомним, первый поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа станет объединительным, а во втором бою проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
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