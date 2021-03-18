Патрисиу Фрейре: не думаю, что Санчес сильно изменился с нашего первого боя

Действующий чемпион Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Фрейре поделился ожиданиями от матча-реванша с Эммануэлем Санчесом, который состоится на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь со 2 на 3 апреля мск. В первом поединке, прошедшем в ноябре 2018 года, Фрейре победил Санчеса единогласным решением судей.
«Не думаю, что он сильно изменился. Он по-прежнему очень жёсткий, очень консервативный боец. Он был таким и тогда, когда мы боролись.
Новый оппонент? Многое зависит от обстоятельств. Вообще-то я предпочитаю сражаться с новыми соперниками. В то же время всё зависит от того, как развиваются события после боя. Когда я дрался с Даниэлем Страусом, я победил его дважды, а потом у нас был третий бой. Не думаю, что он был нужен», — приводит слова Фрейре Cageside Press.
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