Шлеменко предложил запретить концерты Моргенштерна

Российский боец MMA Александр Шлеменко выступил с предложением запретить концерты известного рэп-исполнителя Моргенштерна. Ранее Моргенштерн стал лицом рекламной кампании одного из банков.

«Можно выйти с инициативой для людей, и я думаю, что многие родители поддержат. Особенно сейчас, когда развивается такая антиреклама.

Я, например, вообще не знал, кто такой Моргенштерн и что он поёт. Узнал, когда начали подключаться люди, которых я уважаю. Например, Миша Маваши подключился, выложил песню Моргенштерна, где тот поёт про девушек… Я даже повторять не хочу, но это ужас!

Куда смотрят родители, девочки которых потом это поют, показывают, что они это делают, — в мою молодость такое и сказать западло было, а сейчас это стало нормальным. Но мне кажется, что волна начала набирать обороты, и она накроет Моргенштерна. Тем более я уже слышал краем уха, что банк уже отреагировал на происходящее. Как минимум они почувствуют всё это, когда потеряют много вкладчиков и держателей карт. Однозначно», — цитирует Шлеменко Sport24.

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