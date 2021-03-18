Малыхин: Ян уничтожал и издевался над Стерлингом. Ситуация с коленом пойдёт ему на пользу

Российский боец MMA Анатолий Малыхин прокомментировал дисквалификацию экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову.

«Пётр просто уничтожал Алджэмейна, издевался над ним. А эта ситуация с коленом лишь пойдёт ему на пользу. Если бы он просто разобрал Стерлинга, то это не было бы столь обсуждаемо. А сейчас поднялся шум, причём все на стороне Яна. Скажем честно, удар коленом был неплохой, он здорово приложился.

На мой взгляд, если бы бой объявили несостоявшимся, то проблем бы не было. Кроме того, не считаю правильным, что Стерлинг так поступил с трофеем. Люди годами проливают пот ради него, а ты бросаешь на пол! На месте Алджэмейна я бы этого не делал, а потом встретился с Петром в раздевалке, надел бы на него пояс и сказал: «Получилось так, как получилось. Если всё сложится, в реванше я заберу его у тебя». Это был бы очень грамотный ход со стороны американца. Но он поступил иначе. Значит, Ян ещё жёстче надерёт ему задницу в ответном поединке», — приводит слова Малыхина «RT на русском».