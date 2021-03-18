Валуев дал совет Поветкину перед боем с Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится 27 марта. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

По словам Валуева, Поветкину не стоит доводить бой до поздних раундов.

«Время, как бы мы ни хотели, не работает на Александра Поветкина, но у Уайта есть опаска после первого боя. Он будет восстанавливать статус-кво. Будет стараться наносить максимальное количество ударов, чтобы в этой части доказать, что он лучший чемпион.

Как будет развиваться поединок, прямо сейчас предполагать однозначно не могу, это действительно как рулетка. Всё будет зависеть от того, кто сумеет навязать свою манеру боя сопернику. На мой взгляд, бой нельзя доводить до последних раундов», — цитирует Валуева «РЕН ТВ».