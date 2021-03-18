Пётр Ян рассказал, когда планируется реванш со Стерлингом
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, когда проведёт матч-реванш с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, Ян потерял пояс UFC после того, как получил дисквалификацию в бою со Стерлингом.
«Реванш обсуждается, он возможен. В ближайшие 2-3 месяца всё будет. Но мы знаем, что у них в UFC всё меняется. Но в мае-июне планируем провести реванш.
Случаи подобного характера были, и неоднократно. Да, неприятно, что случилась такая ситуация, что допустил ошибку и получил наказание. Но я настроен отобрать всё обратно. Апелляцию мы не писали, думаю, что они бы не пошли на изменение своего решения. Это ударило бы по их имиджу», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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