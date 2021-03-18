Пётр Ян рассказал об ошибках в бою со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, Ян потерял пояс UFC, после того как получил дисквалификацию в бою со Стерлингом.

«В этом поединке я не был самим собой, выжидал, что к третьему раунду он просядет по функционалке. Я знал, что топлива у меня больше. Нужно было начинать быстрее. Мы все готовились к его борьбе, она так расхвалена, но даже я, боксёр, сумел ему успешно противостоять. Думаю, в реванше всё будет по-другому.

Все его удары пришлись по защите. Я сознательно удары принимал, чтобы дать ему вымахаться. Да, было только одно колено, но я ушёл. От него было много корявых ударов, которые вскользь проходили. Он там жаловался на свою шею, я хотел ему её доломать.

Я отошёл от плана только тогда, когда ударил коленом. В четвёртом раунде я чувствовал себя нормально, по сравнению с оппонентом. Я чувствовал, что он сломлен. Ещё чуть-чуть, и я бы его дожал. Да, я допустил много ошибок. Например, много времени дал ему провести на спине. А это всегда легко для грэпплера. Если бы я сразу поднимал его на ноги, ему было бы намного сложнее», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.