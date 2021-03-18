Пётр Ян: Стерлинг под дурачка косит в «Твиттере». Сейчас фокус на этой мартышке

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился мнением об обладателе пояса Алджэмейне Стерлинге. Напомним, Ян потерял пояс UFC после того, как получил дисквалификацию в бою со Стерлингом.

«Я ни в коем случае не назвал бы Стерлинга самым опасным. Да, он первый номер и претендент, все считали, что он заслужил шанс. Я дрался с ним в 50 процентах кондиций. Я контролировал его сильный аспект, доминировал. Со здоровьем у меня всё было в порядке, я готовился и ехал туда побеждать.

В этом дивизионе я сам самый громкий соперник. Изначально меня никто не замечал, не обращал на меня внимания. После этого инцидента сейчас все СМИ международные об этом трындят. Если рассуждать, что ситуация случилось и назад не отмотать, то, в принципе, жизнь продолжается и есть положительные моменты.

Сейчас, как я думаю, Стерлинг в яму такую упал, его там подзакидали. И теперь в «Твиттере» он пытается доказывать, что достоин. Пару дней назад он плакал, а теперь опять хочет фанатов подтянуть. Под дурачка косит.

По бою будем отталкиваться от переговоров. Сейчас фокус на этой мартышке. Других вариантов не рассматриваем. Лучше проиграть так, как это получилось у меня, чем победить так, как сделал это Стерлинг», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.