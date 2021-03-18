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Пётр Ян: сейчас я могу определённо сказать, что Стерлинг симулировал

Пётр Ян: сейчас я могу определённо сказать, что Стерлинг симулировал
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, Ян потерял пояс UFC после того, как получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову в бою со Стерлингом.

«Сейчас я могу определённо сказать, что Стерлинг симулировал. Когда в октагоне появился доктор, судья ему сказал, что это был запрещённый удар, и я буду Яна дисквалифицировать. И Стерлинг сразу стал умирать ещё сильнее. Вы же видели, какой театр он устроил. Еле живой, а потом сразу интервью так бодро давал, а вечером вовсю с друзьями уже праздновал», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Также Ян рассказал, когда планируется реванш со Стерлингом.

Пётр Ян рассказал, когда планируется реванш со Стерлингом
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