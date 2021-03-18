А. Емельяненко рассказал, как будет действовать в бою с Джиганом
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, как будет действовать в возможном боксёрском поединке с известным рэпером Джиганом. Напомним, стороны договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он состоится.
«Я думаю, он… Думаю, что я его нокаутирую. В каком раунде? Вот это уже не загадаю. Постараюсь максимально затянуть бой на поздние раунды, чтобы он сумел показать всё, что сможет сделать в ринге. Я не буду сразу налетать на него и стараться отправить спать», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Лысый хищник».
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