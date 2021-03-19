Менеджер Нурмагомедова: Гэтжи заслужил титульный бой больше, чем все эти мешки

Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, прокомментировал новость, что Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер сразятся за пояс UFC в лёгком весе, освобождённый россиянином.

«Гэтжи заслужил титульный бой больше, чем все эти мешки», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.