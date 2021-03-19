Рабаданов: даже отец прислушивался к деловым предложениям Хабиба
Известный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов прокомментировал новость об официальном завершении карьеры чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я совсем не удивлён. Завершение карьеры Хабиба — обычное дело. У него появились другие дела и цели в этой жизни. Когда у человека прогрызается деловая мысль в голове — это всё, он тренироваться не будет. Даже если Хабибу дадут $ 100 млн, он не вернётся.
Поймите, у человека мысль опережает другую… Он ведь в любое время может обратиться к президенту или министру спорта, но он этого не делает. Видел, как он общался с отцом, даже Абдулманап прислушивался к деловым предложениям сына», — сказал Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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