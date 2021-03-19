Валуев отреагировал на новость об официальном завершении карьеры Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал новость об официальном завершении карьеры чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Если Хабиб принял чёткое, основательное и окончательное решение об уходе — дай бог, чтобы ничего не заставило его туда возвращаться. Бывают причины, которые заставляют спортсменов возвращаться на ринг. В конце концов, учитывая его возраст, если даже такая причина будет, пусть в этот момент он будет способен возобновить карьеру. При всём уважении к ветеранам, когда они возвращаются, это выглядит с другим оттенком», — рассказал Николай Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.