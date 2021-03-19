Кормье — Нурмагомедову: ты настоящий мужик

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оставил комментарий под постом Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме», в котором тот поблагодарил главу организации Дану Уайта и подтвердил, что официально завершил карьеру.

«Брат, ты лучше всех, и тебя поддерживает весь мир. Ты настоящий мужик, Хабиб. Ты изменил наш зал (Кормье и Нурмагомедов тренировались в одном зале. — Прим. «Чемпионата») и помог сблизиться Сан-Хосе и Дагестану. Твоя карьера — лишь небольшая часть того влияния, которое ты оказал на спорт и мир в целом», — написал Кормье в комментариях к соответствующему посту.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.