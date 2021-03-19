Диллашоу сразится с Сандхагеном на турнире UFC в мае

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу вернётся в октагон после двухлетнего отсутствия в поединке с Кори Сандхагеном. Об этом сообщает MMA Fighting.

Диллашоу и Сандхаген достигли устной договорённости о проведении боя на турнире UFC, который состоится в ночь с 8 на 9 мая мск. Пока неизвестно, где он состоится.

Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.

На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сандхагена 14 побед и два поражения.