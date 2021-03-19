Стала известна возможная дата третьего боя Макгрегор — Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье могут провести третий бой в ночь с 10 на 11 июля мск. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».

По словам журналиста, в мае поединок провести не удастся, так как стороны не успеют согласовать все условия контракта, а дата 12 июня, которая до этого считалась предпочтительной, уже занята громким боем Фигейредо — Морено.

Напомним, в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.