Стала известна возможная дата третьего боя Макгрегор — Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье могут провести третий бой в ночь с 10 на 11 июля мск. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».
По словам журналиста, в мае поединок провести не удастся, так как стороны не успеют согласовать все условия контракта, а дата 12 июня, которая до этого считалась предпочтительной, уже занята громким боем Фигейредо — Морено.
Напомним, в первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.
На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.
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