Алджэмейн Стерлинг оставил пост на русском языке в «Инстаграме»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг оставил пост на русском языке в своём «инстаграме». Напомним, ранее в марте Стерлинг в титульном поединке победил россиянина Петра Яна, после того как тот получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову.

«Передайте соль, пожалуйста. Клоун класса», — написал Стерлинг, прикрепив текст к фото с поясом UFC.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алджэмейна Стерлинга.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя россиянин лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере Петра, помимо этого на его счету 15 побед.