Шлеменко: видимо, Дана Уайт не предложил $ 100 млн Хабибу, чтобы вернуться

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал новость об официальном завершении карьеры чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Хоть сегодня и объявили официально о завершении карьеры Хабиба, но толком ничего не изменилось. Всё к этому шло. Считаю, что он завершил карьеру ещё после последнего боя, когда рассказал всем о намерении перестать драться.

Все ждали возвращения? Это же его жизнь и его решение. Видимо, Дана Уайт не предложил $ 100 млн, чтобы вернуться. Сумма огромная! Предложить такие деньги за один бой очень сложно», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.