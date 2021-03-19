Костя Цзю решил обрезать свою косичку за $ 1 млн и рассказал, на что потратит деньги

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю объявил, что готов обрезать свою косичку за $ 1 млн, деньги он намерен потратить на строительство зала.
«Столько лет не выступаю, обрезание косички что ли сделать? Рука не поднимается! Но есть одно желание, могу поделиться с вами. У меня в планах сделать обрезание косички, я её продам на публичном аукционе. А деньги запущу в строительство зала. Мне для себя ничего не надо, но зал построю. Начальная цена лота — миллион долларов», — приводит слова Цзю «Комсомольская правда».
Боксёр рассказал историю появления этой косички.
«Помните 1988 год? Я пришёл в парикмахерскую и говорю: мне нужна косичка. Понятно, что все мастера посмотрели на 19-летнего парня, мягко сказать, с недоумением: тогда так не делали.
Ну, пришёл домой, и разговор с матерью. Говорю ей: «Мам, знаешь, я кому-то плохо делаю? Нет. Я кого-то унижаю? Нет. Я так хочу...» Когда я приехал в сборную, мне и там сказали: это что такое, что за косичка, уходи из команды. Я в ответ: я выигрываю у всех, как вы можете меня не взять?» — добавил он.
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