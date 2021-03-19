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Стал известен гонорар Уайлдера за отказ препятствовать бою Фьюри — Джошуа

Стал известен гонорар Уайлдера за отказ препятствовать бою Фьюри — Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Стало известно, какую сумму получит бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер за отказ от права на матч-реванш с обладателем пояса Тайсоном Фьюри. Напомним, ранее Фьюри договорился о двух боях с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Не смотрите на контракт. По условиям, Уайлдер получит серьёзные отступные. Речь идёт о $ 5-10 млн. Деонтей получит деньги просто за ожидание», — рассказал журналист Макс Келлерман в интервью YouTube-каналу ESPN.

Напомним, первый поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа станет объединительным, а во втором бою проигравший получит право на реванш.

На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

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