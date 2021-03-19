Бетербиев оказался тяжелее Дейнеса перед защитой титулов

20 марта в Москве, на арене «Мегаспорт», пройдёт большой вечер профессионального бокса. В его главном событии выступит чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев (15-0, 10 КО). Соперником россиянина станет немец Адам Дейнес (19-1-1, 10 КО). В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам Бетербиев оказался немного тяжелее соперника. Его вес составил 79,2 кг, в то время как Дейнес потянул на 79,050 кг.

Напомним, для Бетербиева эта встреча станет первой с октября 2019 года. Тогда он нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у него титул по версии WBC. Что касается Дейнеса, он также последний раз дрался в 2019 году. В сентябре он справился с Евгением Махтиенко.