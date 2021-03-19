Конор Макгрегор — Хабибу Нурмагомедову: не забывай, кто тебя сделал, парень

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который сегодня, 19 марта, окончательно объявил о завершении карьеры.

«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывай, кто пришёл в игру и сделал тебя. Вышел прямо из моих больших ирландских яиц. Помните, ребята, если вы ненавидите гонять вес настолько сильно, всё, что нужно сделать, просто сменить весовую категорию», — написал Конор на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Макгрегора в социальной сети.

Напомним, сегодня, 19 марта, президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Макгрегор и Нурмагомедов враждуют несколько лет. В октябре 2018 года россиянин досрочно победил ирландца.