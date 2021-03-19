Холлоуэй — Хабибу: хочу посетить Дагестан

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй обратился к экс-чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который 19 марта официально подтвердил информацию о завершении карьеры. По словам американца, в скором времени ему бы хотелось посетить Дагестан.

«Поздравления Хабибу Нурмагомедову. Будь в мире с самим собой, брат. В скором времени мне бы хотелось посетить Дагестан», — написал Холлоуэй на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 19 марта президент UFC Дана Уайт окончательно отказался от идеи убедить Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру. Россиянин объявил об уходе из спорта 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. На протяжении нескольких месяцев президент UFC пытался уговорить Хабиба передумать.