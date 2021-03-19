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Тренер Хабиба сфотографировался в футболке с надписью «Украина»

Тренер Хабиба сфотографировался в футболке с надписью «Украина»
Бокс/ММА / UFC 0

Главный тренер зала АКА Хавьер Мендес, известный по работе с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и рядом других бойцов, разместил на своей странице в «сториз» собственное фото. На ней он стоит спиной к камере. На специалисте надета футболка с надписью «Украина».

Напомним, первый профессиональный поединок в смешанных единоборствах Хабиб Нурмагомедов провёл на Украине на турнире в Полтаве. Всего на территории соседнего государства на счету Хабиба четыре поединка. Его отец, Абдулманап, в прошлом также проживал на Украине, обучаясь в Полтавском кооперативном институте.

Сегодня, 19 марта, Хабиб Нурмагомедов официально подтвердил решение об уходе из спорта. Нового чемпиона UFC в лёгком весе определят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

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