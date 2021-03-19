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Россия впервые за 1077 дней осталась без чемпионов в UFC

Россия впервые за 1077 дней осталась без чемпионов в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Сегодня, 19 марта, стало известно, что Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил карьеру. Это сразу же повлекло за собой последствия для всего лёгкого дивизиона. Титул чемпиона стал вакантным. 15 мая на турнире UFC 262 за него сразятся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

Но кроме этого, уход Хабиба имеет влияние непосредственно и на российские смешанные единоборства. Впервые за 1077 дней страна не имеет в UFC своего чемпиона.

7 апреля 2018 года Нурмагомедов в бою с Элом Яквинтой завоевал титул в лёгком весе и с тех пор удерживал его. В период с 12 июля 2020 года по 7 марта 2021 года в промоушене было сразу два чемпиона из России. Поясом кроме Хабиба владел чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян.

Но 7 марта сибиряк лишился титула, а спустя 12 дней вакантным стал пояс и в лёгком весе. Таким образом, Россия впервые с апреля 2018 года осталась без чемпионов в американском промоушене.

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