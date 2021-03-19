Боец UFC Юлия Столяренко упала в обморок на церемонии взвешивания. Видео

В ночь с 20 на 21 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 22. В его предварительном карде должна была выступить представительница Литвы Юлия Столяренко и Хулиа Авилья.

Но Столяренко на церемонии взвешивания почувствовала себя плохо и упала в обморок. На видео заметно, как девушка пытается удержать равновесие, но в итоге падает. К Юлии сразу же подбежало несколько человек. В итоге встречу Столяренко и Авильи пришлось отменить.

Видео эпизода доступно на странице The Schmo в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Бывшая чемпионка лиги Invicta FC Столяренко должна была провести второй поединок в карьере в UFC. В первом она единогласным решением судей уступила Яне Куницкой из России.