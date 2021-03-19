Брансон оказался тяжелее Холланда перед турниром UFC Вегас 22

В ночь с 20 на 21 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 22. В его главном событии выступят средневесы Кевин Холланд и Дерек Брансон. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Брансон показал на весах 84,3 кг, в то время как Холланд потянул на 83 кг.
Напомним, что в ходе церемонии взвешивания боец лиги Юлия Столяренко потеряла сознание. Её схватка с Хулией Авильей отменена.
UFC Вегас 22. Взвешивание
Основной кард
Дерек Брансон (186 фунтов) — Кевин Холланд (183)
Грегор Гиллеспи (155,5) — Брэд Ридделл (155,5)
Чейн Байс (116) — Монсератт Руис (115)
Адриан Янез (135) — Густаво Лопес (136)
Кенан Сонг (171) — Макс Гриффин (170,5)
Тай Туйваса (264,5) — Гарри Хансаккер (249).
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