Бой Бивола с Ричардсом официально подтверждён. Встреча состоится 1 мая

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) проведёт следующий поединок 1 мая. Его соперником станет чемпион Великобритании, седьмой номер в рейтинге WBA Крэйг Ричардс (16-1-1, 9 КО), сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме».

Схватка пройдёт в Великобритании на вечере бокса компании Matchroom Boxing на DAZN.

«Очень рад, что назначена дата моего следующего поединка. Я долго не боксировал, и у меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю, после длительного простоя — это хороший бой. Мне будет интересно боксировать в Британии с местным боксёром. Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс, и постараюсь их не разочаровать», — сказал российский боксёр.