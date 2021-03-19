Туменов: Шлеменко официально отказался от боя со мной

Боец смешанных единоборств Альберт Туменов рассказал, что представители лиги АСА связывались с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко и предлагали тому организовать схватку с Туменовым, но тот ответил официальным отказом.

«Понимаю, что он не хочет рисковать. У него свои планы на карьеру. Ничего страшного, я сделал своё дело, бросил ему вызов. Знаю, что организаторы обращались к нему по поводу этого боя, но он официально отказался, сказал, что у него другие планы, потому мы идём дальше.



Какая лига хотела организовать бой? АСА. Ко мне обращались, и я сказал, чтобы договаривались со Шлеменко, а мы бы нашли общий язык с ним. Ради этого боя я бы вернулся в АСА и подрался.



Когда я кидал ему вызовы, всегда делал это с уважением. А потом смотрю, он говорит: «Мне смешно» и «Я никогда не считал себя героем». Ну не считал и не считал. Но про «смешно» меня чуть задело. Не очень, там ничего серьёзного, но всё-таки», — приводит слова Туменова Sport24.