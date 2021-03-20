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«Жестокая жеребьёвка». Нурмагомедов прокомментировал четвертьфинальные пары ЛЧ

«Жестокая жеребьёвка». Нурмагомедов прокомментировал четвертьфинальные пары ЛЧ
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от результатов жеребьёвки четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.

Россиянин в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» выложил состав всех пар, наложив на картинку следующую надпись: «жестокая жеребьёвка».

Кроме того, в следующей «сториз» Нурмагомедов выложил и фотографию, на которой изображён список четвертьфинальных пар Лиги Европы. При этом Нурмагомедов даже сделал небольшой прогноз. Экс-чемпион UFC убеждён, что амстердамский «Аякс» пройдёт «Рому».

Напомним, Нурмагомедов является большим фанатом футбола и нередко делится впечатлениями о тех или иных событиях. Хабиб также известен дружбой с лидером туринского «Ювентуса» Криштиано Роналду.

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