«Жестокая жеребьёвка». Нурмагомедов прокомментировал четвертьфинальные пары ЛЧ
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от результатов жеребьёвки четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
Россиянин в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» выложил состав всех пар, наложив на картинку следующую надпись: «жестокая жеребьёвка».
Кроме того, в следующей «сториз» Нурмагомедов выложил и фотографию, на которой изображён список четвертьфинальных пар Лиги Европы. При этом Нурмагомедов даже сделал небольшой прогноз. Экс-чемпион UFC убеждён, что амстердамский «Аякс» пройдёт «Рому».
Напомним, Нурмагомедов является большим фанатом футбола и нередко делится впечатлениями о тех или иных событиях. Хабиб также известен дружбой с лидером туринского «Ювентуса» Криштиано Роналду.
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