Туменов — о дальнейшей карьере: сделали визу в США, рассматриваю только UFC

Боец смешанных единоборств Альберт Туменов рассказал, что ему удалось получить визу в США. По его словам, после этого он настроен только на выступления в лиге UFC.

«Наконец-то сделали визу в США с помощью всевышнего, с помощью моих менеджеров. Рабочая виза, теперь буду тренироваться, чтобы быть готовым в любой момент с любым соперником. На коротком уведомлении, на двухдневном уведомлении. Я готов показать себя. Рассматриваю только UFC. Я потому и не дрался так долго, хочу именно в UFC. Мечта — вернуться в UFC и забрать этот пояс, потому так все затянулось, но, я думаю, оно того стоит.



Есть планы полететь в США готовиться и ждать боя, но полечу уже после Рамадана. А может, и до. Не знаю, думаю над этим. Хочу постоянно быть в США, развивать свои навыки. Все равно это полезно. Выучить английский язык хотя бы. Уже учу где-то год или полгода. Практиковаться нужно, потому собираюсь пожить в Америке. Планирую поехать в American Top Team в Майами. Уже три сбора там провёл, как свой там. Владельца зала знаю, главного тренера, все хорошо относятся, хорошая атмосфера, рабочая.



Думаю, шансы на подписание в UFC хорошие, но сейчас с этим вообще сложно. Тем не менее обещали сделать бой скоро. Есть ли привилегии из-за того, что я там дрался и меня знают? Думаю, будет плюсом. Хотя и не знаю, посмотрим. Уже год жду, походу нет привилегий. Если будет хороший бой, смогу выскочить и в средний вес, а не только в полусредний», — приводит слова Туменова Sport24.

Туменов выступал в UFC в 2014-2016 гг., проведя в лиге 8 поединков. В них он одержал пять побед. Последний бой в UFC Альберт провёл в октябре 2016 года, досрочно уступив Леону Эдвардсу.