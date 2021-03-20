Столяренко рассказала о причинах обморока на взвешивании перед турниром UFC

Боец UFC Юлия Столяренко, потерявшая сознание на взвешивании перед турниром UFC Вегас 22, объяснила, что к этому привело.

«Хочу объяснить, что случилось на взвешивании. Проблема была не в сгонке веса. Вообще-то это была одна из самых лёгких весогонок в карьере, килограммы уходили быстро. Проблема была в том, что я сделала нужный вес слишком рано. Между этим моментом и взвешиванием прошло много времени, а мой организм уже был на пределе дегидратации, так что суть была в этом.

Я очень расстроена, так как чувствую себя готовой к бою. Я в хорошей форме, знаю, что могу подраться. Но Атлетическая комиссия не допустила меня к схватке, так как заботится о бойцах. Конечно, ситуация выглядела ужасно, в UFC тоже заботятся о своих бойцах.

Я просто хочу принести извинения UFC и Хулии Авилье. Надеюсь, что мы встретимся в будущем. Я была так хорошо готова, у меня отличная форма. Мне очень жаль, что не могу продемонстрировать свою степень готовности», — сказала Столяренко на видео на своей странице в «Инстаграме».