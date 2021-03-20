Стало известно, где пройдёт титульный поединок Чендлера и Оливейры

Вчера, 19 марта, стало известно, что Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил карьеру. После этого титул в лёгком весе стал вакантным. Руководство UFC сразу же анонсировало новый титульный поединок. За вакантный пояс подерутся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Эта схватка возглавит турнир UFC 262 в ночь с 15 на 16 мая по московскому времени.
Теперь же стало известно, где пройдёт эта встреча. Схватка состоится в Хьюстоне (штат Техас, США) и пройдёт при целиком заполненных трибунах, сообщает пресс-служба UFC на странице в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице UFC в социальной сети.
Напомним, для Чендлера минувший поединок стал дебютным в UFC. Тогда он нокаутировал Дэна Хукера. Что касается Оливейры, бразилец в минувшей схватке одолел Тони Фергюсона.
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