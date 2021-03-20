Джон Джонс язвительно прокомментировал уход Хабиба, а после удалил пост

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс едко прокомментировал уход Хабиба Нурмагомедова из спорта, а после удалил пост в «Инстаграме».
«Нет ничего плохого в том, чтобы взобраться на вершину. Наслаждайся пенсией, чемпион», — написал Джонс.
При этом американец прикрепил к записи противоречивое фото. На нём изображён рисунок, на котором в ряд выстроен ряд известных чемпионов UFC, среди которых и Хабиб. При этом подчёркивается, что его чествуют как лучшего среди всех, но в то же время он занимает низшую ступень на пьедестале почёта и провёл наименьшее количество титульных поединков.
Указывается также, что сам Джонс провёл 14 титульных боёв, Жорж Сен-Пьер — 13, Деметриус Джонсон — 12, Андерсон Силва — 11, Жозе Альдо — 8, а Стипе Миочич — 6.
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