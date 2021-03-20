Носов — Макгрегору: Конор, бросай кокаин
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал пост бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, в котором тот пожелал «счастливой пенсии» Хабибу Нурмагомедову и заявил, что именно он сделал россиянина тем, кем он сейчас является.
«Конор, бросай кокаин», — написал Носов в комментариях.
Напомним, вчера, 19 марта, президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина 24 октября 2020 года с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 стал последним в его карьере.
Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае подерутся экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.
«Ты вышел из моих больших ирландских яиц». Конор напомнил Хабибу, кто сделал его звездой
Не удержался от троллинга и экс-чемпион UFC Джон Джонс. Костлявого Хабиб сдвинул из топа рейтинга лучших из лучших.
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