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Носов — Макгрегору: Конор, бросай кокаин

Носов — Макгрегору: Конор, бросай кокаин
Бокс/ММА / UFC 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал пост бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, в котором тот пожелал «счастливой пенсии» Хабибу Нурмагомедову и заявил, что именно он сделал россиянина тем, кем он сейчас является.

«Конор, бросай кокаин», — написал Носов в комментариях.

Напомним, вчера, 19 марта, президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина 24 октября 2020 года с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 стал последним в его карьере.

Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае подерутся экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.

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